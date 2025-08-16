Polizei-Debatte

Washington: Demonstranten protestieren gegen US-Präsident Trump und dessen Entscheidung, die Nationalgarde in die Hauptstadt zu entsenden. (Luzia Geier / dpa )

Der Kompromiss wurde vor einem Bundesgericht erzielt. Demzufolge wird der von der Bundesregierung zum "Notfall-Polizeichef" ernannte Leiter der Anti-Drogen-Polizei DEA, Cole, nicht die direkte Kontrolle über die Hauptstadt-Polizei übernehmen. Vielmehr muss er Anweisungen über das Büro des Bürgermeisters erteilen.

Der Generalstaatsanwalt von Washington, Schwalb, begrüßte die Einigung. Man brauche keine feindliche Übernahme durch die Bundesregierung, um die tägliche Arbeit zu erledigen, betonte Schwalb.

Trump hatte am Montag die Polizei von Washington unter die Kontrolle seiner Regierung stellen lassen und die Nationalgarde in die Hauptstadt geschickt. Er begründete dies mit dem Kampf gegen Kriminalität und Obdachlosigkeit.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.