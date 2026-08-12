Ende der Ausnahmeregelung
Bundesregierung will begleitetes Trinken ab 14 Jahren abschaffen

Das sogenannte begleitete Trinken von 14- und 15-Jährigen unter Aufsicht von Erwachsenen soll abgeschafft werden.

    Vier Hände stoßen mit Gläsern, die unterschiedlich gefüllt sind an.
    Das begleitende Trinken soll abgeschafft werden (Archivbild). (picture alliance / dpa-tmn / Zacharie Scheurer)
    Das Bundeskabinett einigte sich darauf, die Ausnahmeregelung im Jugendschutzgesetz zu streichen. Als Nächstes berät der Bundestag darüber.
    Grundsätzlich gilt bereits eine Altersgrenze von 16 Jahren für den öffentlichen Konsum und Verkauf von Bier, Wein, Sekt oder daraus hergestellten Mischgetränken. Andere alkoholische Getränke wie etwa Schnaps dürfen derzeit und künftig ohnehin nur an Erwachsene abgegeben oder von ihnen konsumiert werden.
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.