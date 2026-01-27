Einsatz in Minnesota

Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz (Imago | ZUMA Press Wire)

Er solle persönlich erklären, warum inhaftierten Migranten ein ordnungsgemäßes Verfahren verweigert worden sei, teilte der Richter mit. Die Vorladung sei ein außergewöhnlicher Schritt. Doch der Umfang, in dem die Einwanderungsbehörde Gerichtsanordnungen missachte, sei gleichermaßen außergewöhnlich.

Die Regierung von Präsident Trump hat tausende US-Beamte nach Minneapolis entsandt, um Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung festzusetzen und abzuschieben. Am Rande einer Razzia hatten Beamte der US-Grenzschutzbehörde am Samstag in Minneapolis den 37-jährigen Krankenpfleger Alex Pretti erschossen. Der Vorfall verstärkte die Kritik am Vorgehen der Regierungsbehörden.

