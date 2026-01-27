Nach tödlichen Schüssen

Laut Medienberichten soll auch ICE-Einsatzleiter Gregory Bovino Minneapolis verlassen. (picture alliance / Anadolu / Madison Thorn)

Medienberichten zufolge soll auch der umstrittene Einsatzleiter Bovino dazugehören. Bovino hatte mehrfach das gewalttätige Vorgehen der ICE-Behörde und auch die tödlichen Schüsse auf Bürger gerechtfertigt. Den Berichten zufolge soll er nun an seine alte Einsatzstelle in Kalifornien zurückkehren und zeitnah in den Ruhestand versetzt werden. Auf ihn soll der Grenzschutzbeauftragte Homann als ICE-Leiter folgen.

Bürgermeister Frey sagte, er werde darauf drängen, dass auch die übrigen nach Minneapolis gesandten Bundesbeamten die Stadt verließen. In dem Telefonat habe Trump zugestimmt, dass „die aktuelle Situation nicht weitergehen“ könne, so Frey. Zuvor hatte bereits Trumps Sprecherin Leavitt betont, dass auch der US-Präsident keine Gewalt auf den Straßen Amerikas sehen wolle. Zugleich machte sie die regierenden Demokraten im Bundesstaat Minnesota für diese Gewalt verantwortlich, weil sie sich der Abschiebepolitik Trumps widersetzten.

Beamte der US-Grenzschutzbehörde hatten am Samstag am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis den 37-jährigen Krankenpfleger Alex Pretti erschossen. Das Heimatschutzministerium sprach zunächst von Notwehr, weil Pretti bewaffnet gewesen sein soll. Videoaufnahmen von dem Vorfall lassen erhebliche Zweifel an diesen Schilderungen aufkommen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.