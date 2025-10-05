Die ersten Soldaten der von US-Präsident Trump eingesetzten Nationalgarde treffen in Washington ein. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Die Entsendung Nationalgarde in die Metropole im US-Bundesstaat Oregon werde untersagt, schrieb die Bundesrichterin in ihrer Entscheidung. Die Anordnung gilt demnach bis zum 18. Oktober. Trump hat Soldaten bereits in Los Angeles und in der Hauptstadt Washington eingesetzt. Die Entsendung nach Portland begründete Trump mit Protesten gegen die Einwanderungspolizei ICE.

Streit gibt es auch über einen Einsatz der Nationalgarde in Chicago. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf das Weiße Haus, dass Trump 300 Mitglieder der Nationalgarde in Illinois angewiesen habe, Bundesbeamte und -vermögen zu schützen. Illinois und die Stadtspitze stemmen sich dagegen. Wann der Einsatz beginnen soll, ist unklar.

