Öffentlicher Personennahverkehr

Der Bund stellt dafür in den Jahren 2023 bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit übernimmt der Bund die Hälfte der Finanzierung. Die andere Hälfte tragen die Länder. Über das Vorhaben muss auch noch der Bundesrat abstimmen.

Der Vorverkauf für das Monatsticket mit einem Einführungspreis von 49 Euro soll am 3. April beginnen. Die Kunden können es dann ab dem 1. Mai in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Deutschland nutzen.

