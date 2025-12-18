Berlin
Bundestag beschließt: Keine Neuauszählung der Bundestagswahl

Die Bundestagswahl wird vorerst nicht neu ausgezählt.

    Zu sehen ist eine Grafik, die die Sitzverteilung im Bundestag nach der Bundestagswahl 2025 zeigt.
    Das BSW hatte mit 4,98 Prozent der Zweitstimmen den Einzug in den Bundestag nur knapp verpasst. (IMAGO / IlluPics / IMAGO)
    Das Parlament hat die vom BSW verlangte Neuauszählung am Abend endgültig abgelehnt. Mit großer Mehrheit folgten die Abgeordneten einer entsprechenden Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses aus der vorvergangenen Woche.
    Bei der Wahl Ende Februar hatte das BSW mit 4,98 Prozent der Zweitstimmen den Einzug in den Bundestag nur knapp verpasst. Wegen möglicher Zählfehler hatte das BSW eine erneute Auszählung verlangt und wird nun aller Voraussicht nach vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.
    Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.