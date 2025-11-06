Gesundheitspolitik
Bundestag beschließt Milliarden-Sparpaket für Krankenkassen

Der Deutsche Bundestag hat ein Sparpaket für die Gesetzlichen Krankenkassen mit einem Umfang von zwei Milliarden Euro beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass im kommenden Jahr die Krankenkassen-Beiträge steigen. Größter Einzelposten ist die Vergütung für die Krankenhäuser, deren Anstieg auf die tatsächlichen Kostensteigerungen der Kliniken begrenzt werden soll.

    Gesundheitskarten verschiedener Krankenkassen liegen auf einem Tisch.
    Die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen sollen im nächsten Jahr nicht steigen (Archivbild). (picture alliance / Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Kalaene)
    Laut dem Gesundheitsministerium bringt dies Einsparungen von bis zu 1,8 Milliarden Euro. Bei den Verwaltungskosten der Krankenkassen sollen 100 Millionen Euro eingespart werden.
    Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.