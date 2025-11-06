Gesundheitspolitik

Bundestag beschließt Milliarden-Sparpaket für Krankenkassen

Der Deutsche Bundestag hat ein Sparpaket für die Gesetzlichen Krankenkassen mit einem Umfang von zwei Milliarden Euro beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass im kommenden Jahr die Krankenkassen-Beiträge steigen. Größter Einzelposten ist die Vergütung für die Krankenhäuser, deren Anstieg auf die tatsächlichen Kostensteigerungen der Kliniken begrenzt werden soll.