Immunität aufgehoben

Die Abgeordneten folgten damit einem Gesuch der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Sie ermittelt gegen Krah wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Hintergrund sind mögliche chinesische Zahlungen an ihn in seiner Zeit als Europaabgeordneter. Der AfD-Politiker bestreitet die Vorwürfe.
Die Ermittlungen gehen auf die mutmaßliche Spionagetätigkeit eines früheren Mitarbeiters von Krah zurück. Dieser soll für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und unter anderem chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht haben.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.