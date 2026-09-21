Neuer Tankrabatt
Bundestag und Bundesrat sollen Pläne noch in dieser Woche beschließen

Der neue Tankrabatt soll ab dem 1. Oktober gelten.

    Eine Hand führt eine Zapfpistole zum Autotank.
    Der neue Tankrabatt soll am 1. Oktober eingeführt werden. (imago / FINLEY MÖRCH)
    Wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte, sollen Parlament und
    Länderkammer die Steuersenkung noch in dieser Woche beschließen. Dafür werde das Kabinett die Maßnahme heute im Umlaufverfahren beschließen. Wann der von der Regierung angekündigte Deckel bei den Kraftstoffpreisen eingeführt werden kann, ist dagegen noch unklar. Die Regierung hatte erklärt, Ziel sei spätestens der 1. Januar 2027.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.