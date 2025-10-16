EU-Mission "Aspides"

"Aspides" soll Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi-Miliz schützen. Der Bundestag verlängerte das Mandat auf Empfehlung des Auswärtigen Ausschusses mit großer Mehrheit um ein weiteres Jahr. Dem Antrag der Bundesregierung stimmte neben den Koalitionsfraktionen auch die AfD zu.
Vorgesehen ist demnach, dass künftig statt bis zu 700 nur noch bis zu 350 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Der CDU-Abgeordnete Volkmann sagte, der Schutz der Handelswege sei die Grundlage unseres Wohlstands.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.