Wie reagiert die Börse auf das Wahlergebnis?

An einem Faktor lassen sich meistens relativ schnell Reaktionen ablesen: am Euro-Kurs. Hier ist zu erkennen, wie die wirtschaftliche Stärke Deutschlands in der Euro-Zone nach einer Wahl eingeschätzt wird. Der Euro bleibt weitgehend stabil - man weiß ja auch aus europäischer Sicht nicht viel. Doch mit Blick auf den Aktienhandel sieht es zum Handelsstart um 9 Uhr nach deutlich steigenden Kursen aus. Hier gibt es ein Aufatmen.

Was ist der Grund für das Aufatmen an den Finanzmärkten?

Die Stellungnahmen sind inhaltlich fast gleichlautend, sagt Günther Hetzke aus der Dlf-Wirtschaftsredaktion. Ein wirtschaftspolitischer Linksschwenk ist vom Tisch, so Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der V. P. Bank, ist der Ansicht, dass das größte Risiko aus Finanzmarktsicht ausgeräumt sei: ein rot-grün-rotes Bündnis. Ähnlich sieht das der Chefvolkswirt von Bankhaus Lampe, Alexander Krüger, der von einem rot-grün-roten Schreckgespenst sprach, das jetzt vertrieben sei.

Ist das die Haltung in der deutschen Wirtschaft insgesamt?

Das geht tatsächlich Hand in Hand. Besonders deutlich hatte sich schon vor der Bundestagswahl der Verband der Familienunternehmer geäußert, der beklagte, dass Deutschland auf schwere Zeiten zusteuere angesichts einer drohenden Belastung für die Wirtschaft durch rot-rot-grün. Deshalb hatte der Verband an alle Arbeitnehmenden appelliert, eine Koalition aus rot-rot-grün zu verhindern. "Die meisten Wähler wissen, welche verheerenden Folgen rot-rot-grün für die Familienbetriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt hätte. Steuererhöhungen wie eine Vermögenssteuer oder eine verschärfte Erbschaftsteuer würden die treffen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft und Gesellschaftsordnung bilden", heißt es in der Stellungnahme.

Diese ist kein Einzelfall. Die Erleichterung über das, was nicht geht, zieht sich wie ein roter Faden durch sehr viele Stellungnahmen vonseiten der Wirtschaft ebenso wie die Warnung vor wochenlangen Koalitionsverhandlungen. Was die inhaltlichen Forderungen betrifft, hat sich gegenüber der Zeit vor der Wahl nichts geändert: Klimaschutz, Energiewende, solide Staatsfinanzen, aber auch Digitalisierung, ebenso Renten oder Pflegereform, das sind aber die bekannten Positionen, die auch heute genannt werden.