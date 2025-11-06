Fußball
Bundestrainer Nagelsmann nominiert Kader für letzte WM-Quali-Spiele - Kölner Senkrechtstarter El Mala dabei

Fußball-Bundestrainer Nagelsmann hat den Kader für die letzten Länderspiele des Jahres bekanntgegeben. Zu den abschließenden Spielen der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und die Slowakei wurde erstmals der Kölner Said El Mala nominiert. Außerdem kehren Leroy Sané und Malick Thiaw zurück.

    Torschütze Said El Mala (1. FC Köln) jubelt nach seinem Treffer und hat die rechte Hand ausgestreckt und hebt den Zeigefiner.
    Bundestrainer Nagelsmann nominiert Said El Mala (1. FC Köln) für letzte WM-Quali-Spiele. (Marius Becker/dpa)
    Dafür verzichtet Nagelsmann auf den Leverkusener Robert Andrich, auf den Frankfurter Robin Koch und Dortmund Maximilian Beier. Ansonsten bleibt es beim gleichen Kader wie bei den letzten Spielen im Oktober.
    El Mala gilt als Senkrechtstarter in dieser Saison und sammelte in neun Einsätzen sechs Torbeteiligungen. Der 19-Jährige lief bislang für verschiedene U-Nationalmannschaften des DFB auf.
    Am 14. November spielt Deutschland in Luxemburg, drei Tage später gegen die Slowakei in Leipzig. Nur mit zwei Siegen wäre die Qualifikation sicher.
    Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.