Dafür verzichtet Nagelsmann auf den Leverkusener Robert Andrich, auf den Frankfurter Robin Koch und Dortmund Maximilian Beier. Ansonsten bleibt es beim gleichen Kader wie bei den letzten Spielen im Oktober.
El Mala gilt als Senkrechtstarter in dieser Saison und sammelte in neun Einsätzen sechs Torbeteiligungen. Der 19-Jährige lief bislang für verschiedene U-Nationalmannschaften des DFB auf.
Am 14. November spielt Deutschland in Luxemburg, drei Tage später gegen die Slowakei in Leipzig. Nur mit zwei Siegen wäre die Qualifikation sicher.
