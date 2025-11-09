Berlin
Bundesumweltminister Schneider hält an Förderung für Heizungstausch fest

Die Bundesregierung wird nach Angaben von Bundesumweltminister Schneider an der Förderung für den Heizungstausch festhalten. Man werde den Zuschuss von bis zu 70 Prozent beibehalten, sagte Schneider im ARD-Fernsehen.

    Ein Wärmepume steht an einem Haus
    Bundesumweltminister Schneider will an der Förderung für den Heizungstausch festhalten. (picture alliance / Goldmann )
    Die Bundesregierung fördere den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen sozial gestaffelt mit 12 Milliarden Euro, erklärte der SPD-Politiker. Schneider verwies auf steigende Einbauzahlen von Wärmepumpen.
    Für das umstrittene Heizungsgesetz der Ampel-Koalition hat die schwarz-rote Koalition eine Neuregelung angekündigt. CDU und CSU hatten darauf gedrängt. Der Bundesumweltminister bestätigte, dass es eine Novelle geben werde, im Grundsatz bleibe das Ziel von CO2-Einsparungen aber bestehen.
    Das Gebäudeenergiegesetz trat in seiner jetzigen Form Anfang 2024 in Kraft. Ziel ist mehr Klimaschutz im Gebäudebereich durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen.
    Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.