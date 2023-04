Atomausstieg

Das Kernkraftwerk Neckarwestheim (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Diese Idee verstoße gegen Beschlüsse der gemeinsamen Koalition und sei zudem gesetzeswidrig, sagte die Grünen-Politikerin dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. So müssten für eine praktische Umsetzung neue Brennelemente beschafft werden, was auch eine Gefahr für die Akzeptanz der Endlagersuche darstelle. Auch gehe sehr klar aus dem Atomgesetz hervor, dass die Betreiber die Kernkraftwerke nicht in einer Art Reserve halten dürften. Zuletzt hatten sich unter anderem in der FDP und den Unionsparteien Stimmen gemehrt, vorerst auf den Rückbau der Atomkraftwerke zu verzichten, damit sie in Notfällen wieder in Betrieb genommen werden könnten. Ähnlich hatten sich Vertreter von Industrie und Mittelstand geäußert.

Am Samstag sollen die letzten drei deutschen Meiler Isar 2, Neckarwestheim und Emsland vom Netz gehen und endgültig still gelegt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.