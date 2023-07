Bundesumweltministerin Steffi Lemke. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Philipp Mertens / Geisler-Fotopres)

Die Grünen-Politikerin plant mit der indischen Regierung eine Kooperation, damit zum Beispiel Wälder in Zukunft besser geschützt werden. Im Anschluss an die bilateralen Gespräche wird Lemke die Bundesregierung beim G20-Treffen der Umwelt- und Klimaschutzminister in Chennai im Südosten des Landes vertreten.

Indien, das inzwischen bevölkerungsreichste Land der Erde, hat derzeit die G20-Präsidentschaft inne.

