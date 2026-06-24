Nach Funk-Störung bei der Bahn

Die Deutsche Bahn müsse ihre Systeme so aufstellen, dass sich das nicht wiederhole, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Der Grünen-Verkehrsexperte Gastel hält mittel- bis langfristig eine Alternative für notwendig. Zwar gelte das jetzige System GSM-R als zuverlässig, es sei jedoch veraltet, sagte Gastel im Deutschlandfunk. In Finnland etwa nutze man im Eisenbahnverkehr das öffentliche Mobilfunknetz.
Gestern Abend hatte eine Störung des digitalen Bahnfunksystems bundesweit rund zwei Stunden lang für Stillstand im Zugverkehr gesorgt. Ursache war dem Konzern zufolge der planmäßige Tausch einer technischen Komponente im Funksystem.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.