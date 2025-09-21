Staatskonzern

Patrick Schnieder (CDU), Bundesminister für Verkehr (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Dazu wurde bisher kaum etwas bekannt. Erwartet wird, dass der Bund als Eigentümer die Bahn künftig enger steuern will. Der bisherige Konzernchef Lutz muss abtreten. Schnieder dürfte auch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger präsentieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die bisherige Vorständin Palla künftig das Unternehmen leiten. Die gebürtige Südtirolerin verantwortete zuletzt den Regionalverkehr bei der Bahn und führte die Konzerntochter wieder in die schwarzen Zahlen.

Die Deutsche Bahn steckt seit längerem in der Krise. Die Infrastruktur muss aufwendig saniert werden. Auch die Pünktlichkeitswerte im Fernverkehr sind schlecht.

