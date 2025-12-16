Schutz des Luftraums

Die deutsche Luftwaffe beendet ihren Patriot-Einsatz in Polen (Archivbild). (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)

Nach der Übergabe des Auftrages an die Niederlande seien die letzten deutschen Soldaten zurück in der Heimat, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Rund 200 Männer und Frauen der Luftwaffe waren im Januar nach Rzeszow verlegt worden. Zunächst war eine Einsatzdauer von rund sechs Monaten geplant. Sie wurde später verlängert - auch zur Absicherung der Lieferungen für die ukrainischen Streitkräfte.

Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte auch mit Blick auf Luftraumverletzungen durch russische Drohnen, die Soldatinnen und Soldaten hätten in Polen das ganze Spektrum von Provokationen und hybriden Bedrohungen erlebt und darauf entschlossen und besonnen reagiert.

