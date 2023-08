Nach Abbruch von Baerbock-Reise

Zwei Regierungsflugzeuge des Typs A340 werden vorzeitig ausgemuster. (Archivbild) (dpa)

Wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte, sollen künftig statt der Maschinen vom Typ A340 modernere A350 für Langstrecken genutzt werden. Die betroffenen Flugzeuge sollten ursprünglich im Herbst beziehungsweise im nächsten Jahr ausgesondert werden. Baerbocks Maschine war auf dem Weg nach Australien zum Tanken in Abu Dhabi gelandet. Der Weiterflug scheiterte allerdings wegen eines Defekts an den Landeklappen. Baerbock musste ihren Besuch in Australien, Neuseeland und Fidschi absagen. Inzwischen ist sie per Linienflug nach Deutschland zurückgekehrt.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.