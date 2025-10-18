Waffenruhe in Gaza

Im Kontrollzentrum sollen auch Soldaten der Bundeswehr arbeiten. (imago images/Political-Moments)

In der kommenden Woche würden zwei Stabsoffiziere sowie in der Anfangsphase ein Brigadegeneral entsendet, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Soldaten werden uniformiert, aber unbewaffnet im US-geführten Zivil-Militärischen Koordinationszentrum eingesetzt. Diesem sollen rund 200 Soldaten angehören.

Bei dem Kontrollzentrum handelt es sich um eine im Aufbau befindliche militärische Einheit, die nahe dem Gazastreifen stationiert wird. Zu den Aufgaben zählen die Überwachung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas, die Beseitigung von Kriegslasten und die Koordinierung humanitärer Hilfe.

Außerdem soll über das Zentrum die Vorbereitung und logistische Unterstützung der vorgesehenen internationalen Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen koordiniert werden.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.