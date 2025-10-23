Ein Bundeswehrsoldat wurde bei einer Übung angeschossen (Lars H. / News5 / dpa / Lars H.)

Die Polizei geht nach dem Vorfall von einer Kommunikationspanne aus. Man habe nicht gewusst, dass zu diesem Zeitpunkt im oberbayerischen Erding geübt werde, sagte ein Sprecher.

Die Polizei war gestern Nachmittag alarmiert worden, weil jemand in einem Stadtteil von Erding einen bewaffneten Mann gesehen hatte. Daraufhin schickte die Einsatzzentrale Beamte dorthin und es fielen Schüsse. Dabei wurde einer der Bundeswehr-Soldaten getroffen und verletzt. Im Rahmen der Großübung "Marshal Power" trainieren derzeit Einsatzkräfte der Bundeswehr in der Öffentlichkeit unter anderem das Vorgehen gegen bewaffnete Kämpfer.

