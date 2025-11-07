Verteidigungsminister Pistorius

Boris Pistorius bei seiner Abschlussrede: Der SPD-Politiker will die Bundeswehr neu aufstellen. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Dies bedeute etwa, auch Fehler zuzulassen. Wenn niemand mehr wage, falsch zu liegen, dann wage auch niemand mehr, richtig zu handeln.

Der Minister vergab nach eigener Aussage neben der Modernisierungsagenda weitere Aufträge in seinem Ministerium und der Bundeswehr. Dazu zählen eine Evaluierung der Ausbildung von Wehrdienstleistenden und ein Aufwuchsplan mit konkreten Maßnahmen und Zahlen für die aktive Truppe.

"Russland rüstet sich für einen weiteren Krieg"

Bei der zweitägigen Bundeswehrkonferenz diskutierten hochrangige Offiziere und Experten aus Politik und Wirtschaft über die aktuelle Sicherheitslage und die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Pistorius warnte mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erneut vor weitergehenden Absichten Moskaus. Die Aggression gehe weit über die Ukraine hinaus, sagte er und verwies auf Cyberangriffe oder Desinformationskampagnen. "Das sind Vorboten. Es geht nicht mehr um abstrakte Szenarien. Russland rüstet sich für einen weiteren Krieg", sagte Pistorius. Er fügte hinzu: "Es ist kein Alarmismus, um es deutlich zu sagen, wenn ich sage, unsere Art zu leben ist in Gefahr."

Die Bundeswehr soll angesichts der russischen Bedrohung von derzeit etwa 280.000 Soldaten und Reservisten bis Mitte der 2030er Jahre auf rund 460.000 wachsen. Kernelement dafür soll ein neues Wehrdienstgesetz sein.

