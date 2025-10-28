Verteidigung

In den vergangenen Jahrzehnten sind vielerorts auf ehemaligem Bundeswehr-Gelände Wohnungen und Gewerbegebiete entstanden. (imago images/Christian Grube)

Grund dafür ist die geplante Vergrößerung der Streitkräfte, wie das Ministerium mitteilte. Die Flächen würden nun für militärische Zwecke benötigt.

Damit werden zum Teil bereits bestehende Planungen von Ländern und Kommunen durchkreuzt. Von dem Moratorium betroffen sind rund 200 Liegenschaften. Der für Infrastruktur zuständige Staatssekretär Hilmer sagte, man sei sich der Tragweite der Entscheidung bewusst und wolle mit Ländern und Kommunen in einen Dialog treten.

