Wer hinter den Drohnenflügen steckt, ist noch unbekannt. (picture alliance / dpa / Marcus Golejewski)

Erste Vorauskräfte der Luftwaffe seien bereits in Belgien eingetroffen, um die Lage zu erkunden und sich mit den belgischen Streitkräften abzustimmen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Unterstützung erfolge auf Bitte Belgiens.

In dem NATO- und EU-Land waren in der vergangenen Woche mehrfach Drohnenflüge gemeldet worden, unter anderem über der von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. An den Flughäfen Brüssel und Lüttich musste der Flugbetrieb nach Drohnensichtungen kurzzeitig eingestellt werden - zuletzt heute früh. Belgiens Verteidigungsminister Francken erklärte, hinter den Vorfällen steckten keine Amateure. Verschiedene Hinweise deuteten auf eine strukturierte Operation hin.

