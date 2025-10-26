In Brandenburg werden an der Geflügelpest verendete Kraniche geborgen. Die Seuche wird auch als Vogelgrippe bezeichnet. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Das teilte das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald mit. Mehr als 30 kommerzielle Geflügelhalter seien von der Seuche betroffen, hieß es. Die meisten Tiere mussten laut dem Institut in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gekeult werden. Der Landkreis Märkisch-Oderland ordnete heute in zwei Mastbetrieben die Tötung weiterer 130.000 Tiere an. Auch dort wurde das H5N1-Virus nachgewiesen.

Als Überträger gelten erkrankte Wildvögel, die auf dem Weg in ihre Winterquartiere Rast machen - etwa in einem Teichgebiet bei Linum in Brandenburg. Dort bergen Helfer seit Tagen hunderte verendete Kraniche. Nach Einschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts ist der Höhepunkt des Wildvogelzugs noch nicht erreicht.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.