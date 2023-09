"Bildungsprotesttag"

Kundgebungen sind unter anderem in Köln, Hamburg, München und Erfurt geplant. Die Teilnehmer demonstrieren unter anderem für inklusive und zukunftsfähige Schulen und Kitas. Auf der Homepage des Bündnisses heißt es, Deutschland stecke in einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik. So fehlten bundesweit Hunderttausende Kitaplätze. Zudem sei das Bildungssystem veraltet, unterfinanziert und sozial ungerecht.