Besuch in Kiew

Bundeswirtschaftsministerin Reiche reist in die Ukraine (picture alliance / BMWE / photothek.de / Thomas Imo)

Anfang Oktober seien rund 60 Prozent der Gasversorgung der Ukraine durch russische Angriffe zerstört worden, sagte Reiche nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kiew. Ziel Russlands sei es offenbar, die Ukraine mürbe zu machen. Die Ministerin hält sich bis Sonntag in dem Land auf. Bei ihren Gesprächen geht es unter anderem um einen Ausbau der Rüstungs-Zusammenarbeit.

In London treffen sich heute Vertreter der sogenannten "Koalition der Willigen", eines Zusammenschlusses von Unterstützer-Staaten. Zu dem teils virtuellen Treffen werden vor Ort der ukrainische Präsident Selenskyj und NATO-Generalsekretär Rutte erwartet. Der britische Premierminister Starmer will darauf dringen, russisches Öl und Gas vom Weltmarkt zu nehmen, die eingefrorenen russischen Vermögen zur Unterstützung der Ukraine zu nutzen und Kiew mehr Langstreckenraketen zu liefern.

