Es gibt weiter viele Buschbrände in Australien. (AAPIMAGE / DARREN ENGLAND)

Die Einsatzkräfte teilten mit, zwar habe man in den vergangenen Tagen einige Brandherde unter Kontrolle bringen können. Zugleich seien neue Feuer entdeckt worden. Die Bewohner eines Ortes westlich von Brisbane wurden aufgefordert, sich umgehend vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Für einige Orte, in denen erste Einwohner in ihre Häuser zurückgekehrt waren, wurden erneut Evakuierungen angeordnet. Laut der Feuerwehr erschweren sowohl hohe Temperaturen als auch starke Winde die Löscharbeiten.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.