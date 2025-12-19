Soziale Medien

Bytedance und TikTok hätten bindende Vereinbarungen mit den drei federführenden Investoren Oracle, Silver Lake und der in Abu Dhabi ansässigen MGX unterzeichnet, heißt es in Medienberichten. Die drei Investoren gründen ein neues Gemeinschaftsunternehmen.
Die Vereinbarung beendet die jahrelange Unsicherheit über die Zukunft der Kurzvideo-App in den USA. Sie wird dort von mehr als 170 Millionen Menschen genutzt.
Auf den Betrieb von Tiktok außerhalb der USA dürfte das Geschehen keine Auswirkungen haben.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.