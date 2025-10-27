Ostdeutsche Landtagswahlen 2026
Campact startet Spendenkampagne für Wahlkampf gegen die AFD

Die Kampagnenorganisation "Campact" hat eine Spendenkampagne mit dem Ziel gestartet, 1,5 Millionen Euro für den Wahlkampf gegen die AfD in Ostdeutschland zu sammeln.

    Das T-Shirt einer Campact-Aktivistin.
    Campact startet eine „NoAfD-Fonds“-Spendenkampagne zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2026 (imago/Sven Simon)
    Damit möchte die Organisation lokale Vereine und Initiativen im anstehenden Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern unterstützen. Laut Campact-Vorstand Felix Kolb ist der "NoAfD-Fonds" eine Antwort auf die Ankündigung der AfD, Millionen in ostdeutsche Wahlkämpfe zu stecken.
    Campact hat nach eigenen Angaben bereits in den vergangenen Jahren bei Landrats- und Landtagswahlen etwa in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg demokratische Initiativen sowie Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt.
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.