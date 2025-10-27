Ostdeutsche Landtagswahlen 2026

Damit möchte die Organisation lokale Vereine und Initiativen im anstehenden Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern unterstützen. Laut Campact-Vorstand Felix Kolb ist der "NoAfD-Fonds" eine Antwort auf die Ankündigung der AfD, Millionen in ostdeutsche Wahlkämpfe zu stecken.
Campact hat nach eigenen Angaben bereits in den vergangenen Jahren bei Landrats- und Landtagswahlen etwa in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg demokratische Initiativen sowie Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt.
