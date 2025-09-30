Evaluationsbericht

Die Leistungsfähigkeit der Vereine sei noch nicht gegeben, um den Bedarf im Land zu decken, sagte der Vorsitzende des Cannabis-Clubs Südwest, Albert Ellerbroek, im SWR. Die meisten Vereine befänden sich seit Monaten mit ihren zuständigen Behörden im Kampf um die Genehmigung. Sie bräuchten mehr Unterstützung, mehr Wohlwollen und vereinfachte Verfahren. Gegner des Gesetzes warnte Ellerbroek, Menschen, die mitten im Leben stünden und statt eines Feierabendbiers auf dem Oktoberfest lieber einen Feierabend-Joint auf ihrer Terrasse rauchen wollten, dürften nicht wieder in die Illegalität gedrängt werden.
Laut dem gestern vorgestellten Bericht mehrerer Forscher konnte der Schwarzmarkt bisher nicht nennenswert eingedämmt werden. Bundesweit wurden erst 300 Anbauvereine genehmigt. Auf den Jugendschutz hat das neue Gesetz demnach bisher keine negativen Auswirkungen. Der Cannabis-Konsum unter Minderjährigen gehe seit 2019 zurück. Dieser Trend habe sich auch nach der Teillegalisierung im April 2024 fortgesetzt.
