Zum zehnjährigen Jubiläum erwarten die Veranstalter rund 75.000 Besucher. Als Gäste angekündigt wurden die US-Boxlegende Mike Tyson und der Rostocker Rapper Marten Laciny alias Materia. Die Veranstaltung gilt als eine der größten ihrer Art weltweit und versteht sich als Mischung aus Messe, Fachkonferenz und Festival. Hunderte Aussteller präsentieren Produkte.
Cannabis ist seit rund zwei Jahren in Deutschland teillegalisiert. Europaweit ist die Droge zumeist illegal. Laut dem EU-Drogenbericht, der diese Woche vorgelegt wurde, war Cannabis die am häufigsten konsumierte Droge mit geschätzt 25 Millionen Konsumenten zwischen 15 und 64 Jahren. Danach kommt Kokain. Den Daten zufolge wandten sich im Jahr 2024 ein Drittel der Menschen, die sich in Europa in eine Drogenbehandlung begeben hatten, nach dem Konsum von Cannabisprodukten an eine Hilfseinrichtung - mehr als 100.000 Menschen.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.