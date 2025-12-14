Greifswald

Das berühmte Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer", das Caspar David Friedrich im Jahr 1817 schuf. (picture alliance / Heritage-Images / © Fine Art Images / Heritage Images)

Zentraler Bestandteil ist eine neu gebaute Kapelle unter anderem mit rund sechs Meter hohen, beweglichen Bildschirmen, die Gäste auf Friedrichs Werk einstimmen soll. Die Galerie unternehme den Versuch, Natur fühlbar zu machen, hatte Ruth Slenczka, Chefin des Pommerschen Landesmuseums, im Vorfeld erklärt.

Vergünstigter Eintritt

Am Montag findet die Eröffnung statt, zu der sich unter anderem Kulturstaatsminister Weimer (parteilos), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und Greifswalds Oberbürgermeister Fassbinder (Grüne) angekündigt haben. Ab Dienstag ist die Schau dann regulär geöffnet. Die Sparkasse Vorpommern übernimmt zwei Euro des Ticketpreises für die ersten 1.000 Besucher und Besucherinnen. Ab 1. Januar übernimmt die Sparkasse Vorpommern bis März außerdem den Eintrittspreis für Kinder, die zusammen mit ihren Familien kommen.

Für die Galerie der Romantik wurden für 6,7 Millionen Euro ein Neubau geschaffen sowie Teile des Pommerschen Landesmuseums saniert. Das Geld kam vom Bund.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.