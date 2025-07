Late-Night-Gastgeber und Trump-Kritiker Stephen Colbert darf nur noch bis Mai 2026 senden. (US-Network CBS)

Demnach wird die Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" nur noch bis zum Mai nächsten Jahres produziert und ausgestrahlt. Weil Moderator Colbert aber "unersetzlich" sei, gebe es auch keinen Nachfolger, hieß es in der Mitteilung. CBS betonte, Zuschauerzahlen, Inhalte der Sendung oder "Vorgänge im Unternehmen" hätten nichts mit dem Beschluss zu tun.

Hintergrund dieser Äußerung: Colbert gilt als einer der schärfsten und hartnäckigsten Kritiker von US-Präsident Trump und zieht in seiner Sendung oft über ihn her. Das hatte zur Folge, dass der CBS-Mutterkonzern Paramount in den vergangenen Monaten verstärkt ins Visier des Präsidenten geriet.

Paramount unter Druck

Auffällig ist nach Ansicht von Beobachtern allerdings, dass die Ankündigung von CBS unmittelbar auf Colberts Kritik an einem 16-Millionen-Dollar-Vergleich des Mutterkonzerns mit Trump erfolgte. Dieser hatte der CBS-Sendung "60 Minutes" vorgeworfen, im vergangenen Jahr ein langes Interview mit Kamala Harris, seiner Rivalin im Rennen ums Weiße Haus, so geschnitten zu haben, dass dies eine schwache Antwort kaschiert habe. "60 Minutes" bestritt dies und veröffentlichte auch ein Transkript, um die Vorwürfe zu widerlegen.

Trump zog vor Gericht - und obwohl US-Medienrechtsexperten das Unternehmen in einer starken Position sahen, stimmte Paramount einem 16 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 13,76 Millionen Euro) schweren Vergleich zu. Paramount braucht die Zustimmung der US-Regierung für einen schon länger ausgehandelten Eigentümerwechsel. Colbert hatte den Vergleich mit Trump in seiner Sendung in dieser Woche als "eine große fette Schmiergeldzahlung" bezeichnet.

Show im Aufwärtstrend

Colbert hatte die 1993 gestartete "Late Show" vor zehn Jahren von David Letterman übernommen. Neben Interviews mit Stars und Sternchen aus dem Kulturbetrieb lud er immer wieder auch Politiker in die Sendung ein. Nach jüngsten Auswertungen der Einschaltquoten durch die Medienforschungsagentur Nielsen hat Colbert in diesem Jahr bisher Zuschauer hinzugewonnen und belegt mit rund 2,4 Millionen Zuschauern in 41 neuen Folgen den ersten Platz in seiner Sendezeit unter den Fernsehsendern. Zudem erhielt "The Late Show" in dieser Woche ihre sechste Nominierung für einen Primetime Emmy Award als herausragende Talkshow. Im Jahr 2021 war sie mit einem Peabody Award ausgezeichnet worden.

