Hardt sagte im Deutschlandfunk, das sei der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die Akzeptanz des Gaza-Plans. Es sei von großer Bedeutung, dass die Vorschläge neben dem Westen auch von arabischen Staaten mitgetragen würden. Insofern dürfte es einen enormen Druck der arabischen Länder auf die Hamas geben. Vor allem Katar habe die schwierige Aufgabe, die Hamas davon zu überzeugen, dem Plan in vollem Umfang zuzustimmen. Hardt betonte, die Terroristen hätten keine Perspektive mehr. Entweder sie würden durch einen massiven israelischen Militäreinsatz vernichtet. Die Alternative sei, die Waffen niederzulegen und die letzte Chance eines freien Geleits in einen anderen Staat der Region wahrzunehmen.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.