Ehemalige Bundestagspräsidentin

CDU-Außenpolitiker Polenz: "Süssmuth war politisches Vorbild"

Der CDU-Außenpolitiker Polenz hat die Verdiente der verstorbenen ehemaligen Bundestagspräsidentin und Bundesfrauenministerin Süssmuth gewürdigt. Süssmuth habe sich auch in vielen außenpolitischen Fragen engagiert, sagte Polenz im Deutschlandfunk.

    Rita Süssmuth (Archivbild)
    Rita Süssmuth (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
    Als Beispiele nannte er das deutsch-polnische Verhältnis oder einen möglichen EU-Beitritt der Türkei. Süssmuth sei für viele ein politisches Vorbild gewesen, so Polenz.
    Die Grünen-Politikerin Göring-Eckhardt sagte Deutschlandfunk Kultur, Süssmuth habe stets die Freiheit und Rechte der Bürger in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit gerückt. Göring-Eckhard lobte auch das Engagement der CDU-Politikerin etwa für Aids-Kranke.
    Süssmuth starb gestern im Alter von 88 Jahren.
