Ehemalige Bundestagspräsidentin

Als Beispiele nannte er das deutsch-polnische Verhältnis oder einen möglichen EU-Beitritt der Türkei. Süssmuth sei für viele ein politisches Vorbild gewesen, so Polenz.
Die Grünen-Politikerin Göring-Eckhardt sagte Deutschlandfunk Kultur, Süssmuth habe stets die Freiheit und Rechte der Bürger in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit gerückt. Göring-Eckhard lobte auch das Engagement der CDU-Politikerin etwa für Aids-Kranke.
