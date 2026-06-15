Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)

Das sei zwar nicht sein Wunschmodell, sagte er der Zeitung "Die Welt". Stabile Koalitionen seien meist verlässlicher. Aber man brauche in Deutschland mehr parlamentarischen Pragmatismus. In Skandinavien werde seit Jahren unaufgeregt mit Minderheitsregierungen gearbeitet, meinte Peters. Am Wochenende hatte Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Laumann für den Fall einer Kooperation seiner CDU mit der AfD nach den Landeswahlen im Herbst den Parteiaustritt angekündigt. Viele Mitglieder, die er kenne, würden dann ebenfalls austreten, erklärte er. Eine Zusammenarbeit wäre das Ende der CDU. Ähnlich äußerten sich andere CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.