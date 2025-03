Berlin

CDU, CSU und SPD nehmen Koalitionsgespräche auf

CDU, CSU und SPD haben ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Die Delegationen der Parteien kamen am Abend in der CDU-Parteizentrale in Berlin zusammen, im Konrad-Adenauer-Haus. Sie sollen in 16 Arbeitsgruppen einen Vertrag ausarbeiten.