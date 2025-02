Russland-freundliche Resolution der USA

US-Präsident Trump habe den festen Willen, in dem Konflikt eine Lösung herbeizuführen. Die europäischen Unterstützer der Ukraine - darunter auch Deutschland - seien in der Vergangenheit in dieser Sache zu zögerlich gewesen und hätten die Ukraine nicht in die Lage versetzen können, Russland aus dem Land zu vertreiben , erklärte Caspary im Deutschlandfunk. Die EU müsse nun dafür kämpfen, mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Dies offenbare ihre außenpolitische und militärische Schwäche, betonte Caspary.