Nach Gesetzesänderung

Er sagte dem "Stern", viele junge Männer verließen derzeit das Land. Das müsse gestoppt werden. Deutschland unterstütze Kiew aus Überzeugung, erklärte Linnemann. Die Ukraine brauche aber Soldaten, die ihr Land verteidigten.

Die ukrainische Regierung hatte Ende August Ausreiseregelungen gelockert. Männer zwischen 18 und 22 Jahren dürfen seitdem wieder das Land verlassen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums ist die Zahl der Einreisen junger Ukrainer nach Deutschland danach sprunghaft gestiegen - auf bis zu 1.800 pro Woche.

Zum Einsatz an der Front dürfen in der Ukraine nur Männer verpflichtet werden, die 25 Jahre oder älter sind.

