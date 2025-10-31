Christdemokraten

Ruprecht Polenz (Archivfoto) (imago / Rüdiger Wölk )

Der frühere CDU-Generalsekretär und Erstunterzeichner der Initiative, Polenz, sagte im Deutschlandfunk, man müsse weg von der Konzentration auf das Thema Migration. Nach Ansicht von Polenz profitiert von dieser Debatte allein die AfD. Mit Blick auf den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der eine Zusammenarbeit mit der AfD untersagt, kritisierte Polenz, die Ausgrenzungsstrategie werde nicht konsequent durchgehalten. Er verwies in diesem Zusammenhang auf Entwicklungen in der Kommunalpolitik in Ostdeutschland. Der frühere Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag betonte, er erwarte hier eine Reaktion der Parteiführung. Stattdessen gucke man weg, sagte Polenz.

Unter den 30 Erstunterzeichnern der Liste "Compass Mitte" sind viele CDU-Kommunalpolitiker.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.