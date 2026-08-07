Extreme Hitze und Trockenheit

Thomas Gebhart, CDU (picture alliance / dpa / Markus Lenhardt)

Klare Klimaschutzziele gehörten zu den politischen Prioritäten der Koalition und würden konsequent umgesetzt, sagte der CDU-Politker im Deutschlandfunk. Es sei zwar richtig, angesichts der extremen Hitze und Trockenheit eine langfristige Klimaschutzpolitik zu fordern. Diese finde im Rahmen des bestehenden Klimaanpassungsgesetzes jedoch bereits statt. Gebhart verwies dabei auf unterschiedliche Zuständigkeiten in verschiedenen Bereichen. So sei beispielsweise eine mögliche Vertiefung der Fahrrinnen wegen der niedrigen Pegelstände eine Bundesaufgabe, während eine bessere Hitzeanpassung der Krankenhäuser Aufgabe der Länder sei.

Grundsätzlich müsse die Klimakrise über eine Reduzierung der weltweiten CO2-Emissionen bekämpft werden. Hier bliebe Deutschland mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 auch weiterhin Vorreiter.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.