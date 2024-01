Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt. (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Iran sei im Inneren deutlich instabiler, als man es im Ausland meinen könne. Das Regime in Teheran gehe mit aller Härte gegen die eigene Bevölkerung vor. In den vergangenen Jahren seien etliche Menschen hingerichtet worden, die für mehr Freiheitsrechte demonstriert hätten. Mit Blick auf die Unterstützung des Iran für militante islamistische Gruppen forderte Hardt einen Kurswechsel Europas in der Iran-Politik. So müssten beispielsweise Diplomaten gezielt ausgewiesen werden können. Bislang habe die Führung in Teheran mehr oder weniger tun können, was sie wolle.

