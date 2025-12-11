Verfahren gegen Konzerne

Er rief die EU auf, eine einheitliche Linie zu behalten. Europa sei mit seinen 450 Millionen Menschen sehr wichtig für US-Unternehmen. Schwab sagte im Deutschlandfunk, die Konzerne profitierten von einem freien Wettbewerb in Europa, der durch die Digitalgesetz gefördert werde. Auch die US-Regierung werde dies langfristig verstehen.
Die Europäische Kommission hat gegen mehrere US-Internetkonzerne Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht eingeleitet, darunter gegen Google. Gegen Internetdienst X wurde eine Strafe in Höhe von 120 Millionen Euro verhängt. Die Regierung in Washington kritisiert die EU-Regeln für digitale Dienstleistungen. US-Präsident drohte Europa wiederholt mit neuen Strafzöllen.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.