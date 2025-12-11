Verfahren gegen Konzerne
CDU-Politiker Schwab: Europa muss im Streit mit der US-Regierung über Digitalgesetze selbstbewusst bleiben

Im Streit mit der US-Regierung über die Digitalgesetze der EU verlangt der CDU-Europaabgeordnete Schwab mehr europäisches Selbstbewusstsein. Was Recht in Europa sei, müsse Recht bleiben, egal was der amerikanische Präsident meine, sagte Schwab.

    Andreas Schwab spricht im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg
    Der CDU-Politiker Andreas Schwab (picture alliance/Panama Pictures/Dwi Anoraganingrum)
    Er rief die EU auf, eine einheitliche Linie zu behalten. Europa sei mit seinen 450 Millionen Menschen sehr wichtig für US-Unternehmen. Schwab sagte im Deutschlandfunk, die Konzerne profitierten von einem freien Wettbewerb in Europa, der durch die Digitalgesetz gefördert werde. Auch die US-Regierung werde dies langfristig verstehen.
    Die Europäische Kommission hat gegen mehrere US-Internetkonzerne Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht eingeleitet, darunter gegen Google. Gegen Internetdienst X wurde eine Strafe in Höhe von 120 Millionen Euro verhängt. Die Regierung in Washington kritisiert die EU-Regeln für digitale Dienstleistungen. US-Präsident drohte Europa wiederholt mit neuen Strafzöllen.
    Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.