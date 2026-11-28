Whittaker sagte im Deutschlandfunk, er sei froh über die Vorlage, seit Juni habe man darauf gewartet. Der CDU-Bundestagsabgeordnete begrüße inbesondere die neue kapitalgedeckte Altersvorsorge und die Wiedereinsetzung des Nachhaltigkeitsfaktors. Allerdings sei er nicht überzeugt von der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte. Die SPD müsse deutlich machen, wie dies finanziert werden solle. Man streite nicht darüber, dass es solche Menschen gibt, aber man müsse zielgenauer sein. Menschen, die hart gearbeitet haben, sollten diese Rente erhalten und nicht diejenigen in hochbezahlten Berufen, erklärte Whittaker.
Bundesarbeitsminister Schweitzer hat seinen Entwurf für eine Rentenreform verteidigt.Der SPD-Politiker sprach in der ARD von einem tragfähigen Kompromissvorschlag. Auch seien die Gemeinsamkeiten in der schwarz-roten Koalition größer als die Unterschiede.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.