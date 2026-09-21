Die CDU wollte Wähler mit ihrem Fischbrötchen-Slogan "Die Mitte ist das Beste" erreichen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Das ist ein Minus von mehr als 8 Prozentpunkten. Stärkste Kraft wird die AfD, die ihr Ergebnis bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mehr als verdoppeln kann. Die Partei kommt auf 38,2 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgt die SPD mit 35,5 Prozent. Das entspricht einem Verlust von gut vier Prozentpunkten. Außerdem ziehen die Linke mit 6,5 Prozent und die Grünen mit 5,7 Prozent in den Schweriner Landtag ein. Neben der CDU scheitern auch BSW und FDP an der Fünf-Prozent-Hürde. Auf das BSW entfallen 4,8 Prozent der Stimmen, auf die FDP 1,0 Prozent.

Die derzeitige rot-rote Regierung unter Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD verliert ihre Mehrheit, in einer Koalition mit den Linken und Grünen könnte Schwesig jedoch weiterregieren. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die übrigen im Landtag vertretenen Parteien aus.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.