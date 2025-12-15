Dem Gremium sollen zehn parteiunabhängige Fachleute und drei Politiker angehören. CDU-Generalsekretär Linnemann teilte mit, dass seine Partei den langjährigen Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, für einen der beiden Vorsitzposten nominiere. Die SPD will die Sozialrechts-Professorin Janda von der Verwaltungshochschule Speyer benennen.
Die CDU schlägt außerdem den Bundestagsabgeordneten Reddig für das Gremium vor. Reddig leitet die Junge Gruppe der Unionsfraktion, die sich gegen das kürzlich beschlossene Rentenpaket ausgesprochen hatte.
Die Rentenkommission soll am Mittwoch einberufen werden und bis Mitte kommenden Jahres Empfehlungen für eine Neuordnung des Rentensystems vorlegen.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.