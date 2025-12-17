In Berlin wurden die Lichter am Chanukka-Leuchter entzündet. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

An dem Festakt nahmen Bundestagspräsidentin Klöckner, Bundesbildungsministerin Prien, Berlins Regierender Bürgermeister Wegner, der israelische Botschafter Prosor und der Berliner Rabbiner Teichtal teil. Klöckner erklärte, Chanukka sei ein Fest der Hoffnung. Jüdisches Leben sei Teil des Fundaments, auf dem Deutschland stehe. Die CDU-Politikerin erinnerte auch an den Terroranschlag auf eine Chanukka-Feier am Bondi Beach im australischen Sydney. Antisemitischer Terror kenne keine geografische Distanz, mahnte Klöckner.

Die Berliner Polizei hatte erhöhrte Sicherheitsmaßnahmen für das Lichterentzünden am Brandenburger Tor verhängt. Der Bereich war großräumig abgesperrt, Versammlungen durften nicht stattfinden. Im Gegensatz zu den Vorjahren war Publikumsverkehr nicht zu der Veranstaltung zugelassen.

Das achttägige jüdische Lichterfest erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem vor mehr als 2.000 Jahren nach dessen Zerstörung durch fremde Herrscher.

