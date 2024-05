Die chinesischen Militärübungen finden in der Straße von Taiwan sowie nördlich, südlich und östlich der Insel statt. (dpa / Zoonar / DesignIt)

Das berichtet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Das Manöver findet demnach in der Straße von Taiwan sowie nördlich, südlich und östlich der Insel statt. Beteiligt sind nach Angaben des chinesischen Militärs die Landstreitkräfte, die Marine, die Luftwaffe und die Raketenstreitkräfte der Volksrepublik.

Ein Militärsprecher sagte, es handele sich auch um eine harte Bestrafung für die separatistischen Handlungen von Taiwans Unabhängigkeits-Kräften und eine strenge Warnung vor der Einmischung und Provokation durch externe Kräfte. - Am Montag war der neue taiwanische Präsident Lai ins Amt eingeführt worden. In seiner Antrittsrede kündigte er eine entschlossene Haltung gegenüber Peking an.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt.

